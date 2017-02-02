"Барселона" победила "Атлетико" в первой полуфинальной баталии Кубка Испании

Каталонский клуб забил два мяча на "Висенте Кальдерон", и оба гола вышли эстетическими. Луис Суарес открыл счет после рывка от центральной линии, а Лионель Месси засадил хозяевам мощным ударом с дистанции. Впрочем, в "Атлетико" все еще остаются шансы, за что он должен благодарить Гризманн и его гола в середине второго тайма - 1: 2.

Напомним, что ответный матч пройдет 7 февраля на "Камп Ноу".

Добавим также, первая встреча в другой паре "Алавес" - "Сельта" состоится уже сегодня.