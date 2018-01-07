"Барселона" оформила один із найдорожчих трансферів в історії футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Каталонська “Барселона” завершила перехід до свого стану півзахисника збірної Бразилії з англійського “Ліверпуля” Феліпе Коутіньо, інформує УНН з посиланням на сайт “синьо-гранатових”.
Угода новачка з каталонцями підписана терміном на 5,5 років. А Сума відступних за гравця рівняється 400 мільйонам євро.
Примітно, що за даними transfermarkt “Барселона” витратила на підсилення складу 120 млн. євро одразу, але сума може піднятися до 160 у залежності від кількості проведених ігор та завойованих титулів бразильця.
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Таким чином, перехід бразильця став одним із найдорожчих в історії футболу, після трансферу Неймара з “Барселони” в “ПСЖ”.
Варто відзначити, що професійну кар’єру Коутіньо розпочинав на батьківщині за “Васко да Гама” (19 матчів). У 2010 році став футболістом італійського “Інтера” (47 матчів при 5 голах і 5 асистах), а з 2013-го захищав кольори “Ліверпуля” — 201 поєдинок при 51 голі і 46 результативних передачах.
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Додамо, що 25-річний спортсмен вже відіграв 32 баталії за Бразилію — 8 голів.