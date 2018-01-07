"Барселона" оформила один из самых дорогих трансферов в истории футбола

Соглашение новичка с каталонцами подписано сроком на 5,5 лет. А Сумма отступных за игрока равняется 400 миллионам евро.

Примечательно, что по данным transfermarkt “Барселона” потратила на усиление состава 120 млн. Евро сразу, но сумма может подняться до 160 в зависимости от количества проведенных игр и завоеванных титулов бразильца.

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Таким образом, переход бразильца стал одним из самых дорогих в истории футбола, после трансфера Неймара из “Барселоны” в “ПСЖ”.

Стоит отметить, что профессиональную карьеру Коутиньо начинал на родине за “Васко да Гама” (19 матчей). В 2010 году стал футболистом итальянского “Интера” (47 матчей при 5 голах и 5 ассистов), а с 2013-го защищал цвета “Ливерпуля” — 201 поединок при 51 голые и 46 результативных передачах.

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Добавим, что 25-летний спортсмен уже сыграл 32 баталии за Бразилию — 8 голов.