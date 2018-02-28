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Барбара Стрейзанд двічі клонувала свою собаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Всесвітньо відома американська співачка та актриса Барбара Стрейзанд зробила два клони своєї собаки породи Котон де Тулєар у минулому році, перед смертю улюблениці. Акторка розповіла про це і показала двох маленьких клонів американському виданню Variety, передає УНН.

За словами Стрейзанд, для процедури знадобились клітини з рота і шлунка її 14-річної собаки на ім’я Саманта.

“Вони мають різні характери. Я чекаю, коли вони стануть старшими, щоб побачити, чи будуть вони мати карі очі та серйозність”, — сказала акторка про щенят, яких вона назвала Міс Скарлетт та Міс Фіалка.

В інтерв’ю Стрейзанд розповіла, що коли клоновані собаки лише прибули до нового дому, вона одягла їх в червоний та лавандовий кольори, щоб розрізняти цуценят, і саме так вони отримали свої прізвища.

Крім того, зірка має ще одну собаку — Міс Фенні, яка, за словами Стрейзанд, є далекою родичкою покійної Саманти.

Як повідомляв УНН, Китайські вчені вперше клонували мавп таким же чином, як знамениту овечку Доллі.

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