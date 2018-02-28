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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52258 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62933 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66065 просмотра

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Барбара Стрейзанд дважды клонировала свою собаку

Барбара Стрейзанд дважды клонировала свою собаку

Киев  •  УНН

 • 26083 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Всемирно известная американская певица и актриса Барбара Стрейзанд сделала два клоны своей собаки породы Котон де Тулеар в прошлом году, перед смертью любимицы. Актриса рассказала об этом и показала двух маленьких клонов американскому изданию Variety, передает УНН.

По словам Стрейзанд, для процедуры понадобились клетки изо рта и желудка ее 14-летней собаки по имени Саманта.

"Они имеют разные характеры. Я жду, когда они станут старше, чтобы увидеть, будут ли они иметь карие глаза и серьезность", - сказала актриса о щенках, которых она назвала Мисс Скарлетт и Мисс Фиалка.

В интервью Стрейзанд рассказала, что когда клонированные собаки только прибыли в новый дом, она надела их в красный и лавандовый цвета, чтобы различать щенков, и именно так они получили свои имена.

Кроме того, звезда имеет еще одну собаку - Мисс Фэнни, которая, по словам Стрейзанд, является дальней родственницей покойной Саманты.

Как сообщал УНН, китайские ученые впервые клонировали обезьян таким же образом, как знаменитую овечку Долли.

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