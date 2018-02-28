Барбара Стрейзанд дважды клонировала свою собаку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Всемирно известная американская певица и актриса Барбара Стрейзанд сделала два клоны своей собаки породы Котон де Тулеар в прошлом году, перед смертью любимицы. Актриса рассказала об этом и показала двух маленьких клонов американскому изданию Variety, передает УНН.
По словам Стрейзанд, для процедуры понадобились клетки изо рта и желудка ее 14-летней собаки по имени Саманта.
"Они имеют разные характеры. Я жду, когда они станут старше, чтобы увидеть, будут ли они иметь карие глаза и серьезность", - сказала актриса о щенках, которых она назвала Мисс Скарлетт и Мисс Фиалка.
В интервью Стрейзанд рассказала, что когда клонированные собаки только прибыли в новый дом, она надела их в красный и лавандовый цвета, чтобы различать щенков, и именно так они получили свои имена.
Кроме того, звезда имеет еще одну собаку - Мисс Фэнни, которая, по словам Стрейзанд, является дальней родственницей покойной Саманты.
Как сообщал УНН, китайские ученые впервые клонировали обезьян таким же образом, как знаменитую овечку Долли.