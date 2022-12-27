“Банкоматний роумінг”: IBOX BANK збільшив ліміт на видачу готівки по картах інших банків у понад 10 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Український транзакційний банк IBOX BANK збільшив разовий ліміт на видачу готівки по картах інших банків у понад 10 разів. Про це розповів Голова Правління банку Петро Мельник, передає УНН.
Деталі
Власники карт, випущених іншими банками, можуть зняти в банкоматах IBOX BANK 29 900 грн за 1 операцію та до 100 000 грн з 1 карти за добу.
Цитата
“Зважаючи на важливе соціальне значення цієї ініціативи в умовах запровадження воєнного стану, вважаємо, що банки, які сповідують принцип економічного патріотизму та є соціально відповідальними, так само збільшать ліміти”, - зазначив Петро Мельник.
Контекст
Національний банк України 10 листопада 2022 року рекомендував системно-важливим банкам ужити заходів щодо забезпечення безперервної роботи банківської системи України та підтримки, зокрема, готівкового обігу в умовах тимчасового обмеження постачання електроенергії внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Вимоги в тому числі включають "банкоматний національний роумінг" – вимогу прирівняти ліміти на зняття готівки по картах, випущеним іншими банками, до лімітів по власних картах.
Довідка
IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь прибуток у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінансування збільшився на пів мільярда гривень. У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
За даними Нацбанку, IBOX BANK зайняв 8 місце серед найбільш прибуткових банків України. Це дозволило фінустанові, всупереч війні, продовжити зростання, масштабування та розширити географію мереж відділень у Києві та 10 інших областях України.