Банківська система прибуткова вже другий рік поспіль - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Українська банківська система демонструє прибутковість вже другий рік поспіль. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Ізмаїла Одеської області, передає кореспондент УНН.
"Ми на сьогоднішній день маємо другий рік поспіль прибутковості банківської системи і надійних банків", - зазначив Глава держави.
За його словами, протягом минулого року гривневі депозити зросли на 14%, що є гарним показником.
При цьому він додав, що банки вийшли на прибутковість після очищення банківської системи, яке вдалось зробити, завдяки "професійним діям" влади.
Нагадаємо, у 2018 році платоспроможні банки отримали 21,7 млрд грн чистого прибутку. Останнього разу банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн.