Банковская система прибыльна уже второй год подряд - Порошенко

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63467 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84603 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131099 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130711 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130045 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125163 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161251 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Банковская система прибыльна уже второй год подряд - Порошенко

Банковская система прибыльна уже второй год подряд - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 6123 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинская банковская система демонстрирует прибыльность уже второй год подряд. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Измаил Одесской области, передает корреспондент УНН.

"Мы на сегодняшний день имеем второй год подряд прибыльности банковской системы и надежных банков", - отметил Глава государства.

По его словам, в течение прошлого года гривневые депозиты выросли на 14%, что является хорошим показателем.

При этом он добавил, что банки вышли на прибыльность после очистки банковской системы, что удалось сделать, благодаря "действиям" власти.

Напомним, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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