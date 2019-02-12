Банковская система прибыльна уже второй год подряд - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинская банковская система демонстрирует прибыльность уже второй год подряд. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Измаил Одесской области, передает корреспондент УНН.
"Мы на сегодняшний день имеем второй год подряд прибыльности банковской системы и надежных банков", - отметил Глава государства.
По его словам, в течение прошлого года гривневые депозиты выросли на 14%, что является хорошим показателем.
При этом он добавил, что банки вышли на прибыльность после очистки банковской системы, что удалось сделать, благодаря "действиям" власти.
Напомним, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.