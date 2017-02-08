Банки зможуть активніше торгувати валютою на міжбанку - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Національний банк України пом’якшив вимоги щодо купівлі банками іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначається, досі загальний обсяг купівлі банками іноземних валют та банківських металів за гривні не міг перевищувати обсягу їх продажу більше ніж на 0,1% від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті).
Відтепер розмір чистої купівлі банками валюти зможе бути більшим – до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті), додали у регуляторі.
"Це надасть банкам більш широкі можливості для управління своєю валютною позицією, а ринку в цілому – можливості більш активної торгівлі та самостійного пошуку курсу рівноваги. Це досить виважений крок, який не матиме негативних наслідків для валютного ринку", - додали у НБУ.
Вказано, що відповідні зміни передбачено постановою Правління від 07 лютого 2017 року №7 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410", яка набуває чинності з 9 лютого 2017 року.