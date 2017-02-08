Банки смогут активнее торговать валютой на межбанке - НБУ

Как отмечается, до сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривны не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте).

Отныне размер чистой покупки банками валюты сможет больше - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте), добавили в регуляторе.

"Это позволит банкам иметь более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", - добавили в НБУ.

Указано, что соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления от 7 февраля 2017 №7 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 № 410", которое вступает в силу с 9 февраля 2017 года.