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Банки отримали право заокруглювати суми у чеках

Банки отримали право заокруглювати суми у чеках

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Банки відсьогодні отримали право заокруглювати суми касових операцій у зв’язку із вилученням монет дрібних номіналів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу регулятора.

"НБУ з 25 вересня 2019 року поширює на банки право заокруглювати суми касових операцій", - повідомили у Нацбанку.

Це рішення у регуляторі пояснили, зокрема, пропозицією банківської спільноти у зв’язку із вилученням з готівкового обігу монет дрібних номіналів. "Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку", - додали у НБУ.

У Нацбанку нагадали, що з 1 жовтня розмінні монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестають бути засобом платежу.

"Тож усі готівкові розрахунки мають здійснюватися банками в сумах, кратних найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, що перебуває в обігу – 10 копійкам", - пояснили у регуляторі.

Заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги), як вказано, здійснюється за такими правилами:

  • сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
  • сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не відбуватиметься.

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