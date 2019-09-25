Банки отримали право заокруглювати суми у чеках
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Банки відсьогодні отримали право заокруглювати суми касових операцій у зв’язку із вилученням монет дрібних номіналів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу регулятора.
"НБУ з 25 вересня 2019 року поширює на банки право заокруглювати суми касових операцій", - повідомили у Нацбанку.
Це рішення у регуляторі пояснили, зокрема, пропозицією банківської спільноти у зв’язку із вилученням з готівкового обігу монет дрібних номіналів. "Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку", - додали у НБУ.
У Нацбанку нагадали, що з 1 жовтня розмінні монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестають бути засобом платежу.
"Тож усі готівкові розрахунки мають здійснюватися банками в сумах, кратних найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, що перебуває в обігу – 10 копійкам", - пояснили у регуляторі.
Заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги), як вказано, здійснюється за такими правилами:
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- сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
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- сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
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Під час безготівкових розрахунків заокруглення не відбуватиметься.