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Бангладеш розпочинає вакцинацію школярів від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Бангладеш у четвер розпочав вакцинацію школярів віком від 5 до 11 років вакциною Pfizer. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Бангладеш розпочинає вакцинацію школярів від COVID-19

Деталі

У циркулярі Управління початкової освіти округу Дакка йдеться про те, що перша доза педіатричних вакцин Pfizer, отримана по програмі COVAX, буде вводитися дітям у 21 центрі в столичному регіоні Дакки, починаючи з 25 серпня.

Проте під вакцинаію потраплять усі діти віком 5-11 років по всій країні, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я та благополуччя родини. Раніше у Бангладеш віковий ценз для вакцинації від COVID-19 становив від 12 до 17 років.

Міністерство охорони здоров'я поставило за мету вакцинувати близько 22 мільйонів дітей віком від 5 до 11 років по всій країні дводозовою вакциною Pfizer.

У вівторок США передали Бангладеш додаткові 10 мільйонів доз вакцини Pfizer для підлітків та дорослих. Ця поставка доводить загальну кількість всіх пожертв вакцини до більш ніж 85 мільйонів доз.

Доповнення

Вакцинація проти COVID-19 розпочалася 7 лютого минулого року в Бангладеш, і понад 130 мільйонів людей отримали першу дозу.

За даними Генерального директорату служб охорони здоров'я, понад 120 мільйонів людей отримали другу дозу, а понад 40 мільйонів людей отримали бустерну дозу.

На даний момент у Бангладеш зареєстровано понад 2 мільйони випадків захворювання на COVID-19 та 29 315 випадків смерті з моменту початку пандемії у грудні 2019 року.

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