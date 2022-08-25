Бангладеш начинает вакцинацию школьников от COVID-19

Детали

В циркуляре Управления начального образования округа Дакка говорится, что первая доза педиатрических вакцин Pfizer, полученная по программе COVAX, будет вводиться детям в 21 центре в столичном регионе Дакки, начиная с 25 августа.

Однако под вакцинацию попадут все дети в возрасте 5-11 лет по всей стране, сообщили в Министерстве здравоохранения и благополучия семьи. Ранее у Бангладеш возрастной ценз для вакцинации от COVID-19 составлял от 12 до 17 лет.

Министерство здравоохранения поставило цель вакцинировать около 22 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет по всей стране двухдозовой вакциной Pfizer.

Во вторник США передали Бангладеш дополнительные 10 миллионов доз вакцины Pfizer для подростков и взрослых. Эта поставка доводит общее количество всех пожертвований вакцины до более 85 миллионов доз.

Дополнение

Вакцинация против COVID-19 началась 7 февраля прошлого года в Бангладеш, и более 130 миллионов получили первую дозу.

По данным Генерального директората служб здравоохранения, более 120 миллионов человек получили вторую дозу, а более 40 миллионов получили бустерную дозу.

На данный момент в Бангладеш зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболевания COVID-19 и 29 315 случаев смерти с момента начала пандемии в декабре 2019 года.