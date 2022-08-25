Бангладеш начинает вакцинацию школьников от COVID-19

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 22686 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 82300 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 119906 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119272 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269273 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133521 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122132 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373009 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83881 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136566 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

В Совбезе ООН осудили атаку рф на жилой квартал Кривого Рога, из-за которой погибли девять детей

8 апреля, 17:03 • 11344 просмотра

В Украине за более чем 4 месяца задекларировали 6276 единиц оружия

8 апреля, 17:14 • 11856 просмотра

У Трампа уверяют, что 104% пошлины против Китая вступили в силу - СМИ

8 апреля, 17:19 • 10361 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

8 апреля, 17:25 • 10854 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 17537 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269267 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294243 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373006 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348749 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395718 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78046 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111834 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131171 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170669 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79889 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Бангладеш начинает вакцинацию школьников от COVID-19

Киев • УНН

 • 195207 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Бангладеш в четверг начал вакцинацию школьников в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Бангладеш начинает вакцинацию школьников от COVID-19

Детали

В циркуляре Управления начального образования округа Дакка говорится, что первая доза педиатрических вакцин Pfizer, полученная по программе COVAX, будет вводиться детям в 21 центре в столичном регионе Дакки, начиная с 25 августа.

Однако под вакцинацию попадут все дети в возрасте 5-11 лет по всей стране, сообщили в Министерстве здравоохранения и благополучия семьи. Ранее у Бангладеш возрастной ценз для вакцинации от COVID-19 составлял от 12 до 17 лет.

Министерство здравоохранения поставило цель вакцинировать около 22 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет по всей стране двухдозовой вакциной Pfizer.

Во вторник США передали Бангладеш дополнительные 10 миллионов доз вакцины Pfizer для подростков и взрослых. Эта поставка доводит общее количество всех пожертвований вакцины до более 85 миллионов доз.

Дополнение

Вакцинация против COVID-19 началась 7 февраля прошлого года в Бангладеш, и более 130 миллионов получили первую дозу.

По данным Генерального директората служб здравоохранения, более 120 миллионов человек получили вторую дозу, а более 40 миллионов получили бустерную дозу.

На данный момент в Бангладеш зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболевания COVID-19 и 29 315 случаев смерти с момента начала пандемии в декабре 2019 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира
Brent
$60.85
Bitcoin
$76,078.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,022.50
Ethereum
$1,441.41