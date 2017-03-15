Банду рекетирів затримали на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Злочинну діяльність банди рекетирів, які впродовж тривалого часу погрозами вимагали у людей гроші за надуманими борговими зобов’язаннями, припинила на Хмельниччині Служба безпеки України спільно прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу СБУ.
До складу угруповання входило четверо зловмисників: кримінальний авторитет з Кавказу, двоє раніше засуджених за пограбування та працівник поліції. Оперативники спецслужби задокументували вісім епізодів їх злочинної діяльності.
Правоохоронці затримали рекетирів в одній з кав’ярень міста Славута під час “вибивання” однієї тисячі доларів США з місцевого підприємця.
Відкрито кримінальне провадження за ст.189 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, наприкінці 2016 року на Черкащині затримали учасників злочинного угруповання, що спеціалізувалося на рекеті та вимаганні грошей.