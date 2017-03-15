Банду рэкетиров задержали в Хмельницкой области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32813 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102598 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118034 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176955 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129395 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124494 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117057 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106461 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107505 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103904 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Банду рэкетиров задержали в Хмельницкой области

Банду рэкетиров задержали в Хмельницкой области

Киев  •  УНН

 • 14764 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Преступную деятельность банды рэкетиров, которые на протяжении длительного времени угрозами требовали у людей деньги по надуманным долговыми обязательствам, прекратила Хмельницкой Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В состав группировки входило четверо злоумышленников: криминальный авторитет с Кавказа, двое ранее судимых за ограбление и работник полиции. Оперативники спецслужбы задокументировали восемь эпизодов их преступной деятельности.

Правоохранители задержали рэкетиров в одном из кафе города Славута во время "выбивания" одной тысячи долларов США из местного предпринимателя.

Открыто уголовное производство по ст.189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, в конце 2016 в Черкаской области задержали участников преступной группировки, специализировавшейся на рэкете и вымогательстве денег.

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