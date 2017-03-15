Банду рэкетиров задержали в Хмельницкой области

В состав группировки входило четверо злоумышленников: криминальный авторитет с Кавказа, двое ранее судимых за ограбление и работник полиции. Оперативники спецслужбы задокументировали восемь эпизодов их преступной деятельности.

Правоохранители задержали рэкетиров в одном из кафе города Славута во время "выбивания" одной тысячи долларов США из местного предпринимателя.

Открыто уголовное производство по ст.189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, в конце 2016 в Черкаской области задержали участников преступной группировки, специализировавшейся на рэкете и вымогательстве денег.