Банду рэкетиров задержали в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Преступную деятельность банды рэкетиров, которые на протяжении длительного времени угрозами требовали у людей деньги по надуманным долговыми обязательствам, прекратила Хмельницкой Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В состав группировки входило четверо злоумышленников: криминальный авторитет с Кавказа, двое ранее судимых за ограбление и работник полиции. Оперативники спецслужбы задокументировали восемь эпизодов их преступной деятельности.
Правоохранители задержали рэкетиров в одном из кафе города Славута во время "выбивания" одной тысячи долларов США из местного предпринимателя.
Открыто уголовное производство по ст.189 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, в конце 2016 в Черкаской области задержали участников преступной группировки, специализировавшейся на рэкете и вымогательстве денег.