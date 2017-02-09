Банду квартирних злодіїв затримали на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Працівники поліції на Хмельниччині затримали групу чоловіків, які підозрюються у причетності до низки квартирних крадіжок, вчинених на території області. Двоє з них — мешканці Хмельницького, а третій приїжджав на Поділля з Маріуполя спеціально для вчинення злочинів. Про це проінформували у СК ГУНПУ у Хмельницькій області, повідомляє УНН.
До складу групи увійшло троє чоловіків, один з яких — неповнолітній, а двоє інших віком 33-34 роки. Старші з підозрюваних раніше уже притягувалися до відповідальності за вчинення майнових злочинів, а гість зі сходу звільнився з місць позбавлення волі лише восени минулого року.
Зловмисники готувалися до вчинення злочину заздалегідь: виїжджали на місце, обирали кілька квартир і стежили за їх власниками, дочікуючись, коли в помешканні нікого не буде. Викрадали побутову техніку, гроші, ювелірні вироби та навіть одяг.
По області пересувалися з накраденим на автомобілі “Фольксваген Т4”, що належав хмельничанинові. Викрадені речі збували різними шляхами, зокрема, частину переправляли до Маріуполя.
Працівники поліції затримали зловмисників одразу після вчинення чергової крадіжки і вилучили у них цілу низку речових доказів.
Наразі слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, поєднана з проникненням у житло, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.