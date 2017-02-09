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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Банду квартирных воров задержали в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 9750 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Работники полиции в Хмельницкой области задержали группу мужчин, которые подозреваются в причастности к ряду квартирных краж, совершенных на территории области. Двое из них - жители Хмельницкого, а третий приезжал из Мариуполя специально для совершения преступлений. Об этом проинформировали в СК ГУНПУ в Хмельницкой области, сообщает УНН.

Банду квартирных воров задержали в Хмельницкой области

В состав группы вошли трое мужчин, один из которых - несовершеннолетний, а двое других возрастом 33-34 года. Старшие из подозреваемых ранее уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений, а гость с востока освободился из мест лишения свободы только осенью прошлого года.

Злоумышленники готовились к совершению преступления заранее: выезжали на место, выбирали несколько квартир и следили за их владельцами, дожидаясь, когда в доме никого не будет. Похищали бытовую технику, деньги, ювелирные изделия и даже одежду.

По области передвигались с наворованным на автомобиле "Фольксваген Т4", который принадлежал хмельничанину. Похищенные вещи сбывали разными путями, в частности, часть переправляли в Мариуполь.

Работники полиции задержали злоумышленников сразу после совершения очередной кражи и изъяли у них целый ряд вещественных доказательств.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, соединенная с проникновением в жилье, санкция предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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