Банду квартирных воров задержали в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Работники полиции в Хмельницкой области задержали группу мужчин, которые подозреваются в причастности к ряду квартирных краж, совершенных на территории области. Двое из них - жители Хмельницкого, а третий приезжал из Мариуполя специально для совершения преступлений. Об этом проинформировали в СК ГУНПУ в Хмельницкой области, сообщает УНН.
В состав группы вошли трое мужчин, один из которых - несовершеннолетний, а двое других возрастом 33-34 года. Старшие из подозреваемых ранее уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений, а гость с востока освободился из мест лишения свободы только осенью прошлого года.
Злоумышленники готовились к совершению преступления заранее: выезжали на место, выбирали несколько квартир и следили за их владельцами, дожидаясь, когда в доме никого не будет. Похищали бытовую технику, деньги, ювелирные изделия и даже одежду.
По области передвигались с наворованным на автомобиле "Фольксваген Т4", который принадлежал хмельничанину. Похищенные вещи сбывали разными путями, в частности, часть переправляли в Мариуполь.
Работники полиции задержали злоумышленников сразу после совершения очередной кражи и изъяли у них целый ряд вещественных доказательств.
Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, соединенная с проникновением в жилье, санкция предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.