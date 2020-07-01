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Банда поліцейських у Павлограді: суд залишив під вартою заступника начальника відділку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою заступника начальника відділу кримінальної поліції Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, підозрюваного в участі у злочинній організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 5 червня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Голосіївський районний суд міста Києва взяв під варту підозрюваного до 2 серпня 2020 року включно.

Нагадаємо, слідчі ДБР затримали та повідомили про підозру сімом правоохоронцям, які змушували громадян вчиняти злочини, здійснюючи на них психологічний тиск та застосовуючи насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші, наркотичні речовини, а потім притягували їх до кримінальної відповідальності, вказали у бюро.

Також повідомлялося, що у Дніпропетровській області розформували Павлоградський відділ поліції, через співпрацю правоохоронців зі злочинцями.

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