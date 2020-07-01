Банда полицейских в Павлограде: суд оставил под стражей заместителя начальника отделения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей заместителя начальника отдела криминальной полиции Павлоградского ОП ГУНП в Днепропетровской области, подозреваемого в участии в преступной организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 5 июня 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что районный суд города Киева взял под стражу подозреваемого до 2 августа 2020 года включительно.
Напомним, следователи ГБР задержали и сообщили о подозрении семи правоохранителям, которые заставляли граждан совершать преступления, оказывая на них психологическое давление и применяя насилие. За совершение преступлений полицейские предоставляли пострадавшим деньги, наркотические вещества, а затем привлекали их к уголовной ответственности, указали в бюро.
Также сообщалось, что в Днепропетровской области расформировали Павлоградский отдел полиции, из-за сотрудничества правоохранительных органов с преступниками.