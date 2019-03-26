Балух перебуває в ізоляторі у Твері – правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Український політв'язень Володимир Балух перебуває у слідчому ізоляторі російського міста Твер. Про це повідомив кримський адвокат Тарас Омельченко, передає УНН з посиланням на повідомлення "Кримської правозахисної групи" в Facebook.
"Політичний в'язень Володимир Балух у даний час перебуває у Слідчому ізоляторі № 1 (м Твер)", - йдеться в повідомленні.
За інформацією адвоката, Балух до сих пір не розподілений у колонію. На думку адвокатів і правозахисників, українця відправлять до виправної колонії №4 м. Торжок.
Як повідомляв УНН, 13 лютого українського політв'язня Володимира Балуха без його згоди етапували з керченської колонії в Сімферополь. 18 лютого його доставили до Краснодару, 24 лютого українець був в Армавірі. Пізніше стало відомо, що Балух 7 березня перебував у СІЗО Воронежа, а з 10 березня - в Ярославлі.
Адвокату українця офіційно підтвердили, що Балух відбув в "розпорядження УФСІН Росії по Тверській області відповідно до вказівки ФСВП Росії".
Сам Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав.
Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.
Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".