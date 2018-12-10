Баланс зарплати і кар'єрного зростання: рейтинг кращих роботодавців

У кожній з галузей представлено по три кращі компанії, в яких збалансований рівень зарплати і можливості кар'єрного росту.



Серед галузей економіки агросектор, банки та фінанси, інформаційні технології, "Нафтогаз", виробництво споживчих товарів, промисловість та енергетика, ритейл, телеком, транспорт і логістика, а також будівництво.

У будівельній галузі, частка якої у ВВП України становить 2,7%, представлені "Київміськбуд", "Укрбуд" і UDP.

"Київміськбуд" названий в рейтингу - найбільшим оператором ринку нерухомості в Україні.



"Холдингова компанія "Київміськбуд", 80% акцій якої належить міській громаді Києва, - найбільший оператор ринку нерухомості в Україні. Компанія відкрита для випускників вузів і систематично працює з персоналом для підвищення його кваліфікації. При цьому всі співробітники "Київміськбуду", у тому числі нові, можуть розраховувати на обумовлений колективним договором компенсаційний (соціальний) пакет", - йдеться в рейтингу.



Глава правління - президент "Київміськбуд" Ігор Кушнір коментуючи позиції компанії, зазначив, що якщо працюєш в команді однодумців, то впораєшся з завданнями будь-якої складності і подолаєш будь-які перешкоди.



"На сьогоднішній день компанія є одним з найбільш економічно-стабільних підприємств країни. Соціальний пакет, своєчасні зарплати і премії все це є, як в будь-якій нормальній компанії. Але колектив "Київміськбуду" - це не просто люди. Це команда професіоналів-однодумців. Це велика будівельна сім'я. і саме кваліфікована робота кожного дозволяє компанії в цілому займати лідируючі місця в рейтингах і топах!" - сказав Ігор Кушнір.