Баланс зарплати і кар'єрного зростання: рейтинг кращих роботодавців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Щорічний рейтинг кращих роботодавців України представив журнал "Фокус". Редакція журналу вибрала 10 галузей економіки, що формують ВВП нашої країни, пише УНН.
У кожній з галузей представлено по три кращі компанії, в яких збалансований рівень зарплати і можливості кар'єрного росту.
Серед галузей економіки агросектор, банки та фінанси, інформаційні технології, "Нафтогаз", виробництво споживчих товарів, промисловість та енергетика, ритейл, телеком, транспорт і логістика, а також будівництво.
У будівельній галузі, частка якої у ВВП України становить 2,7%, представлені "Київміськбуд", "Укрбуд" і UDP.
"Київміськбуд" названий в рейтингу - найбільшим оператором ринку нерухомості в Україні.
"Холдингова компанія "Київміськбуд", 80% акцій якої належить міській громаді Києва, - найбільший оператор ринку нерухомості в Україні. Компанія відкрита для випускників вузів і систематично працює з персоналом для підвищення його кваліфікації. При цьому всі співробітники "Київміськбуду", у тому числі нові, можуть розраховувати на обумовлений колективним договором компенсаційний (соціальний) пакет", - йдеться в рейтингу.
Глава правління - президент "Київміськбуд" Ігор Кушнір коментуючи позиції компанії, зазначив, що якщо працюєш в команді однодумців, то впораєшся з завданнями будь-якої складності і подолаєш будь-які перешкоди.
"На сьогоднішній день компанія є одним з найбільш економічно-стабільних підприємств країни. Соціальний пакет, своєчасні зарплати і премії все це є, як в будь-якій нормальній компанії. Але колектив "Київміськбуду" - це не просто люди. Це команда професіоналів-однодумців. Це велика будівельна сім'я. і саме кваліфікована робота кожного дозволяє компанії в цілому займати лідируючі місця в рейтингах і топах!" - сказав Ігор Кушнір.