Баланс зарплаты и карьерного роста: рейтинг лучших работодателей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ежегодный рейтинг лучших работодателей Украины представил журнал "Фокус". Редакция журнала выбрала 10 отраслей экономики, формирующих ВВП нашей страны, пишет УНН.
В каждой из отраслей представлено по три лучшие компании, в которых сбалансирован уровень зарплаты и возможности карьерного роста.
Среди отраслей экономики агросектор, банки и финансы, информационные технологии, "Нафтогаз", производство потребительских товаров, промышленность и энергетика, ретейл, телеком, транспорт и логистика, а также строительство.
В строительной отрасли, доля которой в ВВП Украины составляет 2,7%, представлены "Киевгорстрой", "Укрбуд" и UDP.
"Киевгорстрой" назван в рейтинге — крупнейшим оператором рынка недвижимости в Украине.
"Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежит городской общине Киева, — крупнейший оператор рынка недвижимости в Украине. Компания открыта для выпускников вузов и систематически работает с персоналом для повышения его квалификации. При этом все сотрудники "Киевгорстроя", в том числе новые, могут рассчитывать на оговоренный коллективным договором компенсационный (социальный) пакет", - говорится в рейтинге.
Глава правления – президент "Киевгорстрой" Игорь Кушнир комментируя позиции компании, отметил, что если работаешь в команде единомышленников, то справишься з задачами любой сложности и преодолеешь любые преграды.
"На сегодняшний день компания является одним из самых экономически-стабильных предприятий страны. Социальный пакет, своевременные зарплаты и премии все это есть, как в любой нормальной компании. Но коллектив "Киевгорстроя" - это не просто люди. Это команда профессионалов-единомышленников. Это большая строительная семья. И именно квалифицированная работа каждого позволяет компании в целом занимать лидирующие места в рейтингах и топах!" - сказал Игорь Кушнир.