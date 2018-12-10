Баланс зарплаты и карьерного роста: рейтинг лучших работодателей

В каждой из отраслей представлено по три лучшие компании, в которых сбалансирован уровень зарплаты и возможности карьерного роста.



Среди отраслей экономики агросектор, банки и финансы, информационные технологии, "Нафтогаз", производство потребительских товаров, промышленность и энергетика, ретейл, телеком, транспорт и логистика, а также строительство.

В строительной отрасли, доля которой в ВВП Украины составляет 2,7%, представлены "Киевгорстрой", "Укрбуд" и UDP.

"Киевгорстрой" назван в рейтинге — крупнейшим оператором рынка недвижимости в Украине.



"Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежит городской общине Киева, — крупнейший оператор рынка недвижимости в Украине. Компания открыта для выпускников вузов и систематически работает с персоналом для повышения его квалификации. При этом все сотрудники "Киевгорстроя", в том числе новые, могут рассчитывать на оговоренный коллективным договором компенсационный (социальный) пакет", - говорится в рейтинге.



Глава правления – президент "Киевгорстрой" Игорь Кушнир комментируя позиции компании, отметил, что если работаешь в команде единомышленников, то справишься з задачами любой сложности и преодолеешь любые преграды.



"На сегодняшний день компания является одним из самых экономически-стабильных предприятий страны. Социальный пакет, своевременные зарплаты и премии все это есть, как в любой нормальной компании. Но коллектив "Киевгорстроя" - это не просто люди. Это команда профессионалов-единомышленников. Это большая строительная семья. И именно квалифицированная работа каждого позволяет компании в целом занимать лидирующие места в рейтингах и топах!" - сказал Игорь Кушнир.