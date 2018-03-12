Бакулін повідомив ВР про своє перебування на лікуванні у двох різних місцях - Пинзеник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Народний депутат Євген Бакулін надіслав парламентському комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради дві заяви, у яких інформує про перебування на лікуванні у двох різних місцях. Про це сьогодні під час розгляду подання Генпрокурора Юрія Луценка про зняття з Є.Бакуліна депутатської недоторканності на засіданні комітету повідомив його очільник Павло Пинзеник, передає кореспондент УНН.
"У нас є інформація від нього - письмова, що він перебуває на лікуванні. Є два документи, які вказують два різних місця лікування", - сказав П.Пинзеник.
Нагадаємо, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна.