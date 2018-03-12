Бакулин сообщил ВР о своем пребывании на лечении в двух разных местах - Пинзеник

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43932 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48549 просмотра

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Народный депутат Евгений Бакулин прислал парламентскому комитету по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады два заявления, в которых информирует о пребывании на лечении в двух разных местах. Об этом сегодня во время рассмотрения представления Генпрокурора Юрия Луценко о снятии с Е.Бакулина депутатской неприкосновенности на заседании комитета сообщил его глава Павел Пинзеник, передает корреспондент УНН.

"У нас есть информация от него - письменная, что он находится на лечении. Есть два документа, которые указывают два разных места лечения", - сказал П.Пинзеник.

Напомним, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.

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