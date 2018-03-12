Бакулин сообщил ВР о своем пребывании на лечении в двух разных местах - Пинзеник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Народный депутат Евгений Бакулин прислал парламентскому комитету по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады два заявления, в которых информирует о пребывании на лечении в двух разных местах. Об этом сегодня во время рассмотрения представления Генпрокурора Юрия Луценко о снятии с Е.Бакулина депутатской неприкосновенности на заседании комитета сообщил его глава Павел Пинзеник, передает корреспондент УНН.
"У нас есть информация от него - письменная, что он находится на лечении. Есть два документа, которые указывают два разных места лечения", - сказал П.Пинзеник.
Напомним, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.