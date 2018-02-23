Бакулін перебуває на реабілітації в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Народний депутат України від “Опозиційного блоку” Євген Бакулін вже півтора роки перебуває за межам України у зв’язку зі станом здоров’я. Про це розповів в ефірі “112 Україна” співголова фракції “Опозиційний блок” Юрій Бойко, передає УНН.
“Пан Бакулін вже півтора роки перебуває за межами України, при чому це не пов’язано з тією кримінальною справою. Бакулін поїхав лікуватися, переніс дві операції. Зараз на реабілітації... Він був на реабілітації в Ізраїлі”, — розповів депутат.
Відповідаючи на запитання про те, чи планує Бакулін надати свою позицію щодо подання Генпрокурора про зняття недоторканності, Бойко сказав: “Я думаю, що там буде все згідно з законом і він з’явиться на Регламентному комітеті... Як тільки дозволить здоров’я, він повернеться до України і висловить свою позицію”.
Нагадаємо, у ВР надійшло подання Генпрокурора Юрія Луценка щодо надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Бакуліна.