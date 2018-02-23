Бакулин находится на реабилитации в Израиле

"Господин Бакулин уже полтора года находится за пределами Украины, причем это не связано с тем уголовным делом. Бакулин поехал лечиться, перенес две операции. Сейчас на реабилитации ... Он был на реабилитации в Израиле ", - рассказал депутат.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Бакулин предоставить свою позицию относительно представления генпрокурора о снятии неприкосновенности, Бойко сказал: "Я думаю, что там будет все по закону и он появится на Регламентном комитете ... Как только позволит здоровье, он вернется в Украину и выразит свою позицию".

Напомним, в ВР поступило представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержании и аресте нардепа Бакулина.