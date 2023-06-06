Баку заявляє про обстріл вірменськими силами позицій Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Баку заявив, що вірменські сили відкрили вогонь по азербайджанських військових позиціях на заході країни, передає УНН.
Цитата
"Підрозділи збройних сил Вірменії ввели періодичний вогонь зі стрілецької зброї зі своїх позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Гарайман Басаркечарського району, за позиціями нашої армії, розташованими в населеному пункті Астаф Дашкесанського району", - йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.
У заяві також йдеться про те, що військові позиції в Агдамському районі також були обстріляні членами незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковані російські миротворці.
"У всіх напрямках, зазначених нашими відомствами, вжито адекватних заходів реагування", - йдеться у повідомленні.
Вірменські збройні сили намагалися встановити довготривалі зміцнення перед азербайджанськими позиціями, розташованими в Шушинському, Ходжавендському та Агдамському районах, додали там.
Додамо
Відносини між двома країнами напружені з 1991 року, коли вірменські військові окупували Нагірний Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.
Восени 2020 року в ході 44-денних зіткнень Азербайджан звільнив від вірменської окупації кілька міст, сіл та селищ. Мирну угоду, укладену за посередництвом росії, в Азербайджані відзначають як тріумф.
Попри переговори про мирну угоду, в останні місяці посилилася напруженість між сусідніми країнами через Лачинський коридор, єдиний сухопутний маршрут, що забезпечує доступ Вірменії до Карабаху.