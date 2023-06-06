Баку заявляє про обстріл вірменськими силами позицій Азербайджану

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 2104 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 6182 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 18376 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 24655 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 60542 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 50520 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 52327 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117357 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182318 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 203526 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
23%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 38609 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 20141 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 18153 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 8748 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 40482 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 18408 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 41085 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 60574 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 203535 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 254961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 6782 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 7016 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 21768 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 26494 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42394 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Баку заявляє про обстріл вірменськими силами позицій Азербайджану

Київ • УНН

 • 366397 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Баку заявив, що вірменські сили відкрили вогонь по азербайджанських військових позиціях на заході країни, передає УНН.

Баку заявляє про обстріл вірменськими силами позицій Азербайджану

Цитата

"Підрозділи збройних сил Вірменії ввели періодичний вогонь зі стрілецької зброї зі своїх позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Гарайман Басаркечарського району, за позиціями нашої армії, розташованими в населеному пункті Астаф Дашкесанського району", - йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

У заяві також йдеться про те, що військові позиції в Агдамському районі також були обстріляні членами незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковані російські миротворці.

"У всіх напрямках, зазначених нашими відомствами, вжито адекватних заходів реагування", - йдеться у повідомленні.

Вірменські збройні сили намагалися встановити довготривалі зміцнення перед азербайджанськими позиціями, розташованими в Шушинському, Ходжавендському та Агдамському районах, додали там.

Додамо

Відносини між двома країнами напружені з 1991 року, коли вірменські військові окупували Нагірний Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.

Восени 2020 року в ході 44-денних зіткнень Азербайджан звільнив від вірменської окупації кілька міст, сіл та селищ. Мирну угоду, укладену за посередництвом росії, в Азербайджані відзначають як тріумф.

Попри переговори про мирну угоду, в останні місяці посилилася напруженість між сусідніми країнами через Лачинський коридор, єдиний сухопутний маршрут, що забезпечує доступ Вірменії до Карабаху.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16