Баку заявляет об обстреле армянскими силами позиций Азербайджана

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"Подразделения вооруженных сил Армении ввели периодический огонь из стрелкового оружия со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гарайман Басаркечарского района, по позициям нашей армии, расположенным в населенном пункте Астаф Дашкесанского района", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В заявлении также говорится о том, что военные позиции в Агдамском районе также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

"По всем направлениям, указанным нашими ведомствами, приняты адекватные меры реагирования", - говорится в сообщении.

Армянские вооруженные силы пытались установить долговременные укрепления перед азербайджанскими позициями, расположенными в Шушинском, Ходжавендском и Агдамском районах, добавили там.

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Отношения между двумя странами напряженные с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах, территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана, и семь прилегающих районов.

Осенью 2020 года в ходе 44-дневных столкновений Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов, сел и поселков. Мирное соглашение, заключенное при посредничестве россии, в Азербайджане отмечают как триумф.

Несмотря на переговоры о мирном соглашении, в последние месяцы усилилась напряженность между соседними странами из-за Лачинского коридора, единственного сухопутного маршрута, обеспечивающего доступ Армении в Карабах.