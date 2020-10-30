Баку передав Єревану тіла 29 загиблих військових

Міноборони Вірменії підтвердило факт передачі 29 тіл військовослужбовців. За словами прессекретарки відомства Шушан Степанян, це стало можливим завдяки посередницьким зусиллям Росії, польової групи Міжнародного Комітету Червоного Хреста і особистого представника чинного голови ОБСЄ.

Вона також повідомила, що Єреван готовий передати азербайджанській стороні тіла військовослужбовців, які перебувають на карабахському боці, а також надати інформацію про військовополонених і підготувати їх обмін.

Після трьох угод про перемир’я в Карабасі, зірваних протягом одного місяця, в Женеві 30 жовтня повинні початися нові консультації з метою вирішення конфлікту. Очікується, що міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов і глава МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян зустрінуться зі співголовами Мінської групи ОБСЄ (Росія, Франція і США). Раніше зустріч була запланована на 29 жовтня.