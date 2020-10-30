Баку передал Еревану тела 29 погибших военных

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22041 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51245 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70311 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82275 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93410 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113003 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114603 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126284 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Баку передал Еревану тела 29 погибших военных

Баку передал Еревану тела 29 погибших военных

Киев  •  УНН

 • 13317 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Азербайджан передал Армении тела около 30 армянских солдат и офицеров, погибших в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в четверг, 29 октября, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает УНН со ссылкой на DW.

Минобороны Армении подтвердило факт передачи 29 тел военнослужащих. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, это стало возможным благодаря посредническим усилиям России, полевой группы Международного Комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Она также сообщила, что Ереван готов передать азербайджанской стороне тела военнослужащих, находящихся на карабахской стороне, а также предоставить информацию о военнопленных и подготовить их обмен.

После трех соглашений о перемирии в Карабахе, сорванных в течение одного месяца, в Женеве 30 октября должны начаться новые консультации с целью разрешения конфликта. Ожидается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретятся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США). Ранее встреча была запланирована на 29 октября.

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