Баку передал Еревану тела 29 погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Азербайджан передал Армении тела около 30 армянских солдат и офицеров, погибших в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в четверг, 29 октября, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает УНН со ссылкой на DW.
Минобороны Армении подтвердило факт передачи 29 тел военнослужащих. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, это стало возможным благодаря посредническим усилиям России, полевой группы Международного Комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
Она также сообщила, что Ереван готов передать азербайджанской стороне тела военнослужащих, находящихся на карабахской стороне, а также предоставить информацию о военнопленных и подготовить их обмен.
После трех соглашений о перемирии в Карабахе, сорванных в течение одного месяца, в Женеве 30 октября должны начаться новые консультации с целью разрешения конфликта. Ожидается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретятся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США). Ранее встреча была запланирована на 29 октября.