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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Бахмут зранку знов був під обстрілами: МВС показало фото

Бахмут зранку знов був під обстрілами: МВС показало фото

Київ • УНН

 • 99384 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Бахмут на Донеччині зранку знову потрапив під ворожі обстріли. Про це повідомило МВС України, показавши фото, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку місто Бахмут знов було під обстрілами. Внаслідок обстрілів сталося займання покрівлі приватного житлового будинку, а на території Центрального ринку горіли 2 окремо розташовані металеві торгівельні контейнери", - повідомили у МВС.

Деталі

В обох випадках на містах працювали рятувальники Бахмутського гарнізону та успішно ліквідували пожежі.

Всього від Головного управління залучалось 18 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

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