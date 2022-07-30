Бахмут зранку знов був під обстрілами: МВС показало фото

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"Сьогодні зранку місто Бахмут знов було під обстрілами. Внаслідок обстрілів сталося займання покрівлі приватного житлового будинку, а на території Центрального ринку горіли 2 окремо розташовані металеві торгівельні контейнери", - повідомили у МВС.

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В обох випадках на містах працювали рятувальники Бахмутського гарнізону та успішно ліквідували пожежі.

Всього від Головного управління залучалось 18 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.