Бахмут зранку знов був під обстрілами: МВС показало фото
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Бахмут на Донеччині зранку знову потрапив під ворожі обстріли. Про це повідомило МВС України, показавши фото, пише УНН.
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"Сьогодні зранку місто Бахмут знов було під обстрілами. Внаслідок обстрілів сталося займання покрівлі приватного житлового будинку, а на території Центрального ринку горіли 2 окремо розташовані металеві торгівельні контейнери", - повідомили у МВС.
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В обох випадках на містах працювали рятувальники Бахмутського гарнізону та успішно ліквідували пожежі.
Всього від Головного управління залучалось 18 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.