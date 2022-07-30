Бахмут с утра снова был под обстрелами: МВД показало фото

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"Сегодня утром город Бахмут вновь был под обстрелами. В результате обстрелов произошло возгорание кровли частного жилого дома, а на территории Центрального рынка горели 2 отдельно стоящих металлических торговых контейнера", - сообщили в МВД.

Детали

В обоих случаях на местах работали спасатели Бахмутского гарнизона и успешно ликвидировали пожары.

Всего от Главного управления привлекалось 18 человек личного состава и 4 единицы техники.