Бахмут с утра снова был под обстрелами: МВД показало фото
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Бахмут в Донецкой области утром снова попал под вражеские обстрелы. Об этом сообщило МВД Украины, показав фото, пишет УНН.
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"Сегодня утром город Бахмут вновь был под обстрелами. В результате обстрелов произошло возгорание кровли частного жилого дома, а на территории Центрального рынка горели 2 отдельно стоящих металлических торговых контейнера", - сообщили в МВД.
Детали
В обоих случаях на местах работали спасатели Бахмутского гарнизона и успешно ликвидировали пожары.
Всего от Главного управления привлекалось 18 человек личного состава и 4 единицы техники.