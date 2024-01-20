Багатоквартирний будинок спалахнув на Львівщині: рятувальники вивели на свіже повітря 12 людей

У Раві-Руській на Львівщині виникло займання даху житлового будинку. Рятувальники ліквідовують пожежу, попередньо травмованих людей немає, повідомляють в ДСНС, пише УНН.

"20 січня о 13:35 ... надійшло повідомлення про пожежу в місті Рава-Руська Львівського району. Займання виникло даху житлового будинку по всій площі. До місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники вивели на свіже повітря 12 людей. Орієнтовна площа пожежі 900 кв.м.

"Наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації займання. Попередньо травмованих людей немає", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

На Харківщині затримали літнього чоловіка, який вбив свого товариша та скинув його тіло на залізничну колію, щоб злочин сприйняли за самогубство.