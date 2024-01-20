Многоквартирный дом вспыхнул на Львовщине: спасатели вывели на свежий воздух 12 человек

В Раве-Русской на Львовщине возникло возгорание крыши жилого дома. Спасатели ликвидируют пожар, предварительно травмированных людей нет, сообщают в ГСЧС, пишет УНН.

"20 января в 13:35 ... поступило сообщение о пожаре в городе Рава-Русская Львовского района. Возгорание возникло крыши жилого дома по всей площади. К месту происшествия были направлены спасатели Львовщины по повышенному номеру вызова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели вывели на свежий воздух 12 человек. Ориентировочная площадь пожара 900 кв.м.

"Сейчас чрезвычайники проводят работы по ликвидации возгорания. Предварительно травмированных людей нет", - добавили в ГСЧС.

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