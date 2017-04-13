Багатоповерхівка горіла у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Львові, о 00:46 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на останньому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в м.Львові на пр.Червоної Калини,67. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН.
“Рятувальники прибули на місце події. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні квартири, в зв’язку з чим було прийняте рішення вивести з мешканців сусідніх квартир аби гарантувати їх безпеку. Загалом з будівлі було виведено 18 людей”, — повідомили у відомстві.
За інформацією рятувальниківа, пожежу спричинило сильне задимлення, через що рятувальники ліквідовували займання у апаратах захисту органів дихання. Внаслідок пожежі отруїлась продуктами горіння жінка, особа якої встановлюється. Батько власника квартири, 1962 року народження, який на момент пожежі також перебував у квартирі, від госпіталізації відмовився.
“Пожежу локалізували о 01:16 і ліквідували о 01:22 в складі трьох ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено кухню, коридори, кімнату, речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м, пошкоджено стіни та стелю кімнати на площі 20 кв.м. До ліквідації займання залучалось 4 одиниці спецтехніки та 24 чоловік особового складу. Причина виникнення займання встановлюється”, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, 10 квітня УНН повідомляв, про 2 тис. 853 пожежі, які стались в Україні за тиждень.