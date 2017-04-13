Многоэтажка горела во Львове

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41111 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102509 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156963 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116658 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116608 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104285 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107087 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103582 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153744 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Многоэтажка горела во Львове

Многоэтажка горела во Львове

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Львове, в 00:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома в г. Львове на пр.Красной Калины, 67. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"Спасатели прибыли на место происшествия. Существовала угроза опрокидывания огня на соседние квартиры, в связи с чем было принято решение вывести из жителей соседних квартир чтобы гарантировать их безопасность. В общем из здания было выведено 18 человек ", - сообщили в ведомстве.

По информации спасателей, причиной пожара стало сильное задымление, из-за чего спасатели ликвидировали возгорание в аппаратах защиты органов дыхания. В результате пожара отравление продуктами горения получила женщина, личность которой устанавливается. Отец владельца квартиры, 1962 года рождения, на момент пожара также находился в квартире, от госпитализации мужчина отказался.

"Пожар локализован в 01:16 и ликвидирован в 01:22 в составе трех звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожено кухню, коридоры, комнату, вещи домашнего обихода на площади 30 кв.м, повреждены стены и потолок комнаты на площади 20 кв.м. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы спецтехники и 24 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается ", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 10 апреля УНН сообщал о 2 тыс. 853 пожара, которые произошли в Украине за неделю .

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