Многоэтажка горела во Львове

"Спасатели прибыли на место происшествия. Существовала угроза опрокидывания огня на соседние квартиры, в связи с чем было принято решение вывести из жителей соседних квартир чтобы гарантировать их безопасность. В общем из здания было выведено 18 человек ", - сообщили в ведомстве.

По информации спасателей, причиной пожара стало сильное задымление, из-за чего спасатели ликвидировали возгорание в аппаратах защиты органов дыхания. В результате пожара отравление продуктами горения получила женщина, личность которой устанавливается. Отец владельца квартиры, 1962 года рождения, на момент пожара также находился в квартире, от госпитализации мужчина отказался.

"Пожар локализован в 01:16 и ликвидирован в 01:22 в составе трех звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожено кухню, коридоры, комнату, вещи домашнего обихода на площади 30 кв.м, повреждены стены и потолок комнаты на площади 20 кв.м. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы спецтехники и 24 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается ", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 10 апреля УНН сообщал о 2 тыс. 853 пожара, которые произошли в Украине за неделю .