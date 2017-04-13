Многоэтажка горела во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Львове, в 00:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома в г. Львове на пр.Красной Калины, 67. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"Спасатели прибыли на место происшествия. Существовала угроза опрокидывания огня на соседние квартиры, в связи с чем было принято решение вывести из жителей соседних квартир чтобы гарантировать их безопасность. В общем из здания было выведено 18 человек ", - сообщили в ведомстве.
По информации спасателей, причиной пожара стало сильное задымление, из-за чего спасатели ликвидировали возгорание в аппаратах защиты органов дыхания. В результате пожара отравление продуктами горения получила женщина, личность которой устанавливается. Отец владельца квартиры, 1962 года рождения, на момент пожара также находился в квартире, от госпитализации мужчина отказался.
"Пожар локализован в 01:16 и ликвидирован в 01:22 в составе трех звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожено кухню, коридоры, комнату, вещи домашнего обихода на площади 30 кв.м, повреждены стены и потолок комнаты на площади 20 кв.м. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы спецтехники и 24 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается ", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, 10 апреля УНН сообщал о 2 тыс. 853 пожара, которые произошли в Украине за неделю .