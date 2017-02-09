Багатоповерхівка горіла у Києві

Сьогодні, 9 лютого о 09:34 до рятувлаьників надійшло повідомлення про те, що на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Маршала Малиновського, 28-Б виникла пожежа.

Як стало відомо, займання виникло в електрощитовій. Вогонь встиг розповсюдитись на одну з квартир. Вогнеборці, які прибули за викликом, врятували 4 людей, яких вивели на свіже повітря і передали працівникам медичної служби та евакуювали ще 10 осіб. О 10:07 пожежа була локалізована, а о 10:45 — ліквідована.

Причина займання наразі встановлюється.

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