Многоэтажка горела в Киеве

Сегодня, 9 февраля в 9:34 спасателям поступило сообщение о том, что на 3 этаже 9-этажного жилого дома на ул. Маршала Малиновского, 28-Б возник пожар.

Как стало известно, возгорание возникло в электрощитовой. Огонь успел распространиться на одну из квартир. Пожарные, прибывшие по вызову, спасли 4 человека, которых вывели на свежий воздух и передали работникам медицинской службы и эвакуировали еще 10 человек. В 10:07 пожар был локализован, а в 10:45 - ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается.

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