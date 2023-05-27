Багатонаціональна навчальна операція "Інтерфлекс": як проходять заняття українських військових

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За даними Генштабу, ця підготовка дає змогу оволодіти необхідними тактичними вміннями, підвищує безпеку та професіоналізм дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли вправно використовувати отримані необхідні тактичні знання для захисту України.

Під експертним керівництвом інструкторів Збройних Сил Велика Британія, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових умов.

"Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії продовжуює підтримувати народ України та невпинно співпрацює з нашими міжнародними партнерами, щоб надавати постійну підтримку Україні у відповідь на тривале порушення росією міжнародного права.

Це безцінно, оскільки народ України продовжує боротися за своє право жити в суверенній, незалежній і демократичній державі", - додали у Генштабі.