Багатонаціональна навчальна операція "Інтерфлекс": як проходять заняття українських військових

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Військовослужбовці-інструктори Сухопутних військ ЗС Великої Британії продовжують заняття з військовослужбовцями Збройних Сил України в рамках багатонаціональної навчальної операції "ІНТЕРФЛЕКС" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії з вогневої підготовки, зокрема - з ведення вогню відділенням зі стрілецької зброї в оборонному бою, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

За даними Генштабу, ця підготовка дає змогу оволодіти необхідними тактичними вміннями, підвищує безпеку та професіоналізм дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли вправно використовувати отримані необхідні тактичні знання для захисту України.

Під експертним керівництвом інструкторів Збройних Сил Велика Британія, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових умов.

"Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії продовжуює підтримувати народ України та невпинно співпрацює з нашими міжнародними партнерами, щоб надавати постійну підтримку Україні у відповідь на тривале порушення росією міжнародного права.

Це безцінно, оскільки народ України продовжує боротися за своє право жити в суверенній, незалежній і демократичній державі", - додали у Генштабі.

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