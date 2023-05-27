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Многонациональная учебная операция "Интерфлекс": как проходят занятия украинских военных

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Военнослужащие-инструкторы Сухопутных войск ВС Великобритании продолжают занятия с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в рамках многонациональной учебной операции "ИНТЕРФЛЕКС" по базовой общевойсковой подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины в Великобритании по огневой подготовке, в частности - по ведению огня отделением из стрелкового оружия в оборонительном бою, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

По данным Генштаба, эта подготовка позволяет овладеть необходимыми тактическими умениями, повышает безопасность и профессионализм действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли умело использовать полученные необходимые тактические знания для защиты Украины.

Под экспертным руководством инструкторов Вооруженных Сил Великобритании, новобранцы Вооруженных Сил Украины становятся более подготовленными к боевым условиям.

"Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии продолжает поддерживать народ Украины и неустанно сотрудничает с нашими международными партнерами, чтобы оказывать постоянную поддержку Украине в ответ на длительное нарушение россией международного права.

Это бесценно, поскольку народ Украины продолжает бороться за свое право жить в суверенном, независимом и демократическом государстве", - добавили в Генштабе.

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