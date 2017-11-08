Багатомільярдна справа ПриватБанку може зникнути - Луценко

"Генпрокуратурою здійснюється досудове розслідування у низці актуальних кримінальних проваджень службовими особами ПриватБанку, діями яких державі завдано багатомільярдні збитки. При цьому, одне з кримінальних проваджень розпочато органом Національної поліції України. Звертаю вашу увагу, у нас 2 роки продовжується правове рослідування справ, які порушені Гепрокуратурою, а не Нацполіцією. Ця справа взагалі зникне, бо вона була розпочата не поліцією", - зазначив Луценко.

За його словами, справа ПриватБанку містить у собі близько 400 томів, і невідомо, "що з нею буде після 20 листопада, коли згідно з КПК її треба передати до Держбюро розслідувань".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу на колишніх співробітників ПриватБанку щодо доведення банку до неплатоспроможності.

Як повідомляв УНН, колишнім керівництвом ПриватБанку було видано понад 190 мільярдів гривень або 97% кредитного портфеля пов'язаним особам.