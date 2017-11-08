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Многомиллиардное дело ПриватБанка может исчезнуть - Луценко

Многомиллиардное дело ПриватБанка может исчезнуть - Луценко

Киев  •  УНН

 • 6042 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что дело ПриватБанка о многомиллиардных злоупотреблениях его должностными лицами, может вообще исчезнуть из-за того, что некуда передавать дела Генпрокуратуры. Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает УНН.

"Генпрокуратурой осуществляется досудебное расследование в ряде актуальных уголовных производств должностными лицами ПриватБанка, действиями которых государству нанесен многомиллиардный ущерб. При этом, одно из уголовных производств начато органом Национальной полиции Украины. Обращаю ваше внимание, у нас 2 года продолжается правовое расследованию дел, которые иницированы Гепрокуратурой, а не Нацполициею. Это дело вообще исчезнет, ​​потому что она была начата не полицией", - отметил Луценко.

По его словам, дело ПриватБанка включает в себя около 400 томов, и неизвестно, "что с ней будет после 20 ноября, когда в соответствии с УПК ее надо передать в Госбюро расследований".

Напомним, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело на бывших сотрудников ПриватБанка по доведению банка до неплатежеспособности.

Как сообщал УНН, бывшим руководством ПриватБанка было выдано более 190 млрд гривен или 97% кредитного портфеля связанным лицам.

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