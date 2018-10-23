Бабейчук заблокував можливість підвищення кваліфікації для співробітників “Украероруху”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Всеукраїнська професійна спілка пілотів намагається зобов’язати керівництво “Украероруху” виконувати умови колективного договору. Зокрема, співробітники держпідприємства через суд домагаються свого права на навчання та підвищення кваліфікації. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Справа за позов Всеукраїнської професійної спілки пілотів до Державного підприємства обслуговування повітряного руху України слухалася Бориспільським міськрайонним судом Київської області.
Колектив ДП через суд вимагав від керівництва “Украероруху”:
— дотримуватися процедури надання працівникам днів для виконання профспілкових обов’язків;
— зобов’язати керівництво “Украероруху” виділити Первинній профспілці льотного складу ДП приміщення для роботи та проведення зборів. Йдеться про приміщення льотного складу, обладнані зв’язком, опаленням, освітленням, які прибираються та охороняються;
— зобов’язати “Украерорух” забезпечити підвищенням кваліфікації, професійної підготовки і навчанням працівників, які обслуговують ПСА н-26 згідно з вимогами нормативних документів;
— зобов’язати ДП наділити робочим місцем старшого штурмана та штурмана, та забезпечити їх необхідними для роботи засобами.
Спочатку суд залишив позов співробітників ДП без руху. Згодом все ж відкрив провадження по справі. А 10 жовтня суддя Муранова-Лесів винесла рішення про відмову у задоволенні позову колективу в частині скасування одного з наказів Бабейчука.
Як писав УНН, відомство Омеляна незаконно виплатило Бабейчуку майже чверть мільйона гривень премій.