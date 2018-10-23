Бабейчук заблокировал возможность повышения квалификации для сотрудников "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Всеукраинский профессиональный союз пилотов пытается обязать руководство "Украэроруха" выполнять условия коллективного договора. В частности, сотрудники госпредприятия через суд добиваются своего права на обучение и повышение квалификации. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Дело по иску Всеукраинского профессионального союза пилотов к Государственному предприятия обслуживания воздушного движения Украины слушалось Бориспольским районным судом Киевской области.
Коллектив ГП через суд требовал от руководства "Украэроруха":
- соблюдать процедуры предоставления работникам дней для выполнения профсоюзных обязанностей;
- обязать руководство "Украэроруха" выделить Первичному профсоюзу летного состава ГП помещения для работы и проведения собрания. Речь идет о помещениях летного состава, оборудованных связью, отоплением, освещением, которые убираются и охраняются;
- обязать "Украэрорух" обеспечить повышением квалификации, профессиональной подготовки и обучением работников, обслуживающих ПСА н-26 в соответствии с требованиями нормативных документов;
- обязать ГП наделить рабочим местом старшего штурмана и штурмана, и обеспечить их необходимыми для работы средствами.
Сначала суд оставил иск сотрудников ГП без движения. Впоследствии все же открыл производство по делу. А 10 октября судья Муранова-Лесив вынесла решение об отказе в удовлетворении иска коллектива в части отмены одного из приказов Бабейчука.
Как писал УНН, ведомство Омеляна незаконно выплатило Бабейчуку почти четверть миллиона гривен премий.