Б.Столярчука призначили т.в.о. голови Держатомрегулювання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Вчора, 8 лютого 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів України тимчасово виконуючим обов’язки Голови Державної інспекції ядерного регулювання України призначено Столярчука Бориса Васильовича. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної інспекції ядерного регулювання України.
У системі державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки Столярчук Борис Васильович працює з 1992 року. Безпосередньо в Державній інспекції ядерного регулювання — з моменту її створення, а саме з 2001 року. В Інспекції обіймав різні посади: начальника відділу ліцензування ядерних установок Управління регулювання безпеки ядерних установок, начальника відділу кураторів ядерних установок — державного інспектора Департаменту оцінки безпеки ядерних установок, начальника Управління експлуатаційної безпеки та ресурсу ядерних установок — заступника Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, заступника директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок — державного інспектора.
З червня 2014 року Столярчук Борис Васильович обіймав посаду директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок — заступника Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.
Як повідомлялося раніше, Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Сергій Божко помер 6 лютого на робочому місці.