Б.Столярчука назначили и.о. председателя Госатомрегулирования

В системе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности Столярчук Борис Васильевич работает с 1992 года. Непосредственно в Государственной инспекции ядерного регулирования - с момента ее создания, а именно с 2001 года. В Инспекции занимал различные должности: начальника отдела лицензирования ядерных установок Управления регулирования безопасности ядерных установок, начальника отдела кураторов ядерных установок - государственного инспектора Департамента оценки безопасности ядерных установок, начальника Управления эксплуатационной безопасности и ресурса ядерных установок - заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины, заместителя директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок - государственного инспектора.

С июня 2014 года Столярчук Борис Васильевич занимал должность директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок - заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко умер 6 февраля на рабочем месте.