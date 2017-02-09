Б.Столярчука назначили и.о. председателя Госатомрегулирования
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вчера, 8 февраля 2017 года распоряжением Кабинета Министров Украины временно исполняющим обязанности Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины назначен Столярчук Борис Васильевич. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
В системе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности Столярчук Борис Васильевич работает с 1992 года. Непосредственно в Государственной инспекции ядерного регулирования - с момента ее создания, а именно с 2001 года. В Инспекции занимал различные должности: начальника отдела лицензирования ядерных установок Управления регулирования безопасности ядерных установок, начальника отдела кураторов ядерных установок - государственного инспектора Департамента оценки безопасности ядерных установок, начальника Управления эксплуатационной безопасности и ресурса ядерных установок - заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины, заместителя директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок - государственного инспектора.
С июня 2014 года Столярчук Борис Васильевич занимал должность директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок - заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины.
Как сообщалось ранее, Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко умер 6 февраля на рабочем месте.