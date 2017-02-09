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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Б.Столярчука назначили и.о. председателя Госатомрегулирования

Киев • УНН

 • 15184 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вчера, 8 февраля 2017 года распоряжением Кабинета Министров Украины временно исполняющим обязанности Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины назначен Столярчук Борис Васильевич. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Б.Столярчука назначили и.о. председателя Госатомрегулирования

В системе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности Столярчук Борис Васильевич работает с 1992 года. Непосредственно в Государственной инспекции ядерного регулирования - с момента ее создания, а именно с 2001 года. В Инспекции занимал различные должности: начальника отдела лицензирования ядерных установок Управления регулирования безопасности ядерных установок, начальника отдела кураторов ядерных установок - государственного инспектора Департамента оценки безопасности ядерных установок, начальника Управления эксплуатационной безопасности и ресурса ядерных установок - заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины, заместителя директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок - государственного инспектора.

С июня 2014 года Столярчук Борис Васильевич занимал должность директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок - заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко умер 6 февраля на рабочем месте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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