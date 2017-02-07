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Б.Обама за останній рік президентства отримав подарунків на 30 тис. дол. - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7864 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Колишній президент США Барак Обама в останній рік президентства отримав подарунки на суму 30 тис. дол. Про це пише New York Post, передає УНН.

Б.Обама за останній рік президентства отримав подарунків на 30 тис. дол. - ЗМІ

Як пише видання, політик прийняв 11 подарунків, найдорожчим з яких були п'ять томів книги, де описується генеалогічне древо його сім'ї, подаровані главою Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Набір книг коштує 8,3 тис. дол.

Другим за вартістю презентом є великий дерев'яний набір із старовинними картами від National Geographic - 7 тис. дол. Замикає трійку лідерів фотографія боксера Мухаммеда Алі, подарована комедійною актрисою Вупі Голдберг.

За інформацією ЗМІ, серед інших подарунків - три американських горщика індіанців, фотографія 35-го президента США Джона Кеннеді в рамці і з особистим підписом та інші сувеніри. Відзначається, що в попередні роки президентства Б.Обама подарунків не отримував.

Нагадаємо, Б.Обама в перший день відпустки відпочивав на полі для гольфу.

Як повідомляв УНН, Б.Обама з дружиною прибули на відпочинок до британського мільярдера Р.Бренсона.

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