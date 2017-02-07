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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Б.Обама за последний год президентства получил подарков на 30 тыс. долл. - СМИ

Киев • УНН

 • 7864 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Бывший президент США Барак Обама в последний год президентства получил подарки на сумму 30 тыс. долл. Об этом пишет New York Post, передает УНН.

Б.Обама за последний год президентства получил подарков на 30 тыс. долл. - СМИ

Как пишет издание, политик принял 11 подарков, самым дорогим из которых были пять томов книги, где описывается генеалогическое древо его семьи, подаренные главой Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Набор книг стоит 8,3 тыс. долл.

Вторым по стоимости презентом является большой деревянный набор со старинными картами от National Geographic - 7 тыс. долл. Замыкает тройку лидеров фотография боксера Мухаммеда Али, подаренная комедийной актрисой Вупи Голдберг.

По информации СМИ, среди других подарков - три американских горшка индейцев, фотография 35-го президента США Джона Кеннеди в рамке и с личной подписью и другие сувениры. Отмечается, что в предыдущие годы президентства Б.Обама подарков не получал.

Напомним, Б.Обама в первый день отпуска отдыхал на поле для гольфа.

Как сообщал УНН, Б.Обама с супругой прибыли на отдых к британскому миллиардеру Р.Брэнсону.

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