Б.Обама у заключній промові висловить свої надії щодо президентства Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У своїй заключній промові на посту президента США Барак Обама висловить свої надії щодо президентства Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на AssociatedPress.
Зазначається, що Б.Обама і демократи виступали проти президентства Д.Трампа. Тому тепер складним завданням для Б.Обами, під час закриття його політичної кар'єри, є необхідність пояснити, яким він бачить Америку для демократів під час президентства Д.Трампа.
Крім того, повідомляється, що свою заключну промову на посту президента Б.Обама виголосить в Чикаго, де в 2008 році оголосив про свою перемогу на виборах.
Як повідомляв УНН, адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа видала розпорядження що "політичні" посли, які були призначені особисто Бараком Обамою, мають залишити свої пости до дня інавгурації.