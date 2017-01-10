Б.Обама в заключительной речи выскажет свои надежды относительно президентства Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В своей заключительной речи на посту президента США Барак Обама выскажет свои надежды относительно президентства Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на AssociatedPress.
Отмечается, что Б.Обама и демократы выступали против президентства Д.Трампа. Поэтому теперь сложной задачей для Б.Обамы, во время закрытия его политической карьеры, является необходимость объяснить, каким он видит Америку для демократов во время президентства Д.Трампа.
Кроме того, сообщается, что свою заключительную речь на посту президента Б.Обама произнесет в Чикаго, где в 2008 году объявил о своей победе на выборах.
Как сообщал УНН, администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа распорядилась что "политические" послы, которые были назначены лично Бараком Обамой, должны покинуть свои посты до дня инаугурации.